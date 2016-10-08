Тбилиси, 8 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Согласно экзит-поллам, публиковать которые грузинские телекомпании начали сразу же после закрытия избирательных участков, на парламентских выборах в Грузии по пропорциональным партийным спискам лидирует «Грузинская мечта».

41.ge Эмблема «Грузинской мечты»

Это признает даже опрос, проведенный по заказу телекомпании «Рустави-2» компанией GfK. Разница лишь в том, что в опросах, публикуемых «Рустави-2» ныне правящая «Грузинская мечта» лишь на 7,2% опережает «Единое национальное движение», а в опросах, которые по заказу 4 других грузинских телекомпаний провела компания «TNS Opinion», ГМ опережает ЕНД почти в три раза.

По данным опросов GfK, в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion, в нем ГМ получила 53,8%, ЕНД — 19,5%, Альянс патриотов — 5%.