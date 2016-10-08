Тбилиси, 8 октября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Во второй половине дня ситуация в селе Кызыладжло Марнеульского района Грузии резко обострилась. По информации МВД Грузии, сторонники партии «Единое национальное движение и блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» пытались ворваться на 48-й избирательный участок, находящийся в здании сельской школы, и украсть избирательную урну.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Столкновение

Сотрудники правоохранительных органов не позволили им ворваться на участок, и активисты ЕНД и блока Бурчуладзе, которые отличались особенной агрессивностью, забросали полицейских камнями. В результате пострадали несколько сотрудников полиции и начальник полиции Марнеули. Несмотря на агрессивность, украсть избирательную урну активистам оппозиции не удалось.

МВД сообщает, что контролирует ситуацию в этом селе. Для обеспечения правопорядка на месте мобилизованы дополнительные силы полиции.

В связи со случившимся министерство призывает всех граждан воздерживаться от агрессии, и предупреждает, что лица, совершившие противоправные деяния, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Комментируя ситуацию в селе Кызыладжло, спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе сообщила, что «определенная группа лиц пыталась ворваться в здание школы, где находится избирательный участок». По ее информации, нападавшие забросали школу камнями и разбили окна в здании.

«Они оказывали сопротивление полиции, но в настоящее время полиция контролирует ситуацию и охраняет территорию избирательного участка», — сообщила спикер.

Информацию ряда СМИ о том, что нападавшим удалось украсть избирательную урну, Микеладзе не подтвердила и пояснила, что члены избирательной комиссии охраняют урну. Со своей стороны она призвала избирателей соблюдать требования закона и дать избирательной комиссии возможность продолжения работы и проведения выборов в мирной обстановке.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

В течение всего дня телекомпания «Рустави-2» и лидеры ЕНД распространяют информации о нарушениях в ходе выборов, в которых обвиняют нынешнее правительство. Особенно резкие заявления зазвучали после инцидента в Кызыладжло, в котором ЕНД и блок Пааты Бурчуладзе также однозначно обвинили «Грузинскую мечту».

В связи с мобилизацией в этом селе отряда спецназа Паата Бурчуладзе заявил, что нынешнее правительство пытается сфальсифицировать выборы.

«Идет тотальная фальсификация выборов. Я призываю спецназ не трогать мирное население, которое желает восстановления справедливости. Сегодня правительству пришлось очень туго, а когда ему туго, оно прибегает к таким вот методам», — категорично заявил Бурчуладзе и призвал премьер-министра Георгия Квирикашвили и нынешнее правительство признать свое поражение на выборах.

Заявление о поражении правящей партии на выборах Бурчуладзе сделал более чем за час до окончания процедуры голосования.

Со специальным заявлением-призывом к защите голосов по окончании выборов уже выступил и представитель ЕНД Ника Мелия.

«После закрытия избирательных участков наступит этап защиты голосов. Поэтому мы призываем всех членов комиссии, всех наблюдателей быть максимально мобилизованными. Эти выборы миллиардер Иванишвили проиграл, и сейчас ответственность за подсчет голосов лежит на всех оппозиционно настроенных членах комисии и наблюдателях», — заявил Мелия.

Тех, кто еще не успел проголосовать, он призвал в оставшийся до конца выборов час прийти на участки и сделать свой выбор.