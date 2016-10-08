Волгоград, 8 октября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Двое детей в возрасте двух и трех лет погибли в результате пожара в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ (СКР) Волгоградская область.

freestockphotos.biz Пожар

Трагедия произошла в субботу, 8 октября, в трехкомнатной квартире двухэтажного жилого дома по ул. Мачтозаводской.

«Там (в квартире) находилась семья, включая 3-х малолетних детей 2010, 2013 и 2014 года рождения, — говорится в сообщении. — Прибывшие незамедлительно пожарные расчеты принялись тушить огонь. Спустя полчаса пожар был ликвидирован, однако спасти малолетних детей не удалось — трехлетняя девочка и ее двухлетний брат погибли».

В СКР добавили, что отец детей и выживший 6-летний малыш госпитализированы в местную больницу с ожогами.

По данному факту организована доследственная проверка.