Минск, 8 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. По состоянию на 1 октября золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ составили $4,755 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Ervins Strauhmanis Деньги

«В национальном определении объем золотовалютных резервов увеличился на 60,0 млн. долларов США и на 1 октября 2016 г. составил 5 245,1 млн. долларов США в эквиваленте», — сказано в официальном сообщении.

По информации НБРБ, поддержанию ЗВР способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком инвалютных гособлигаций, покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже и «поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты».

«Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в основном оказало погашение Национальным банком и правительством Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме», — отметили в Нацбанке.

Как сообщало ИА REGNUM, перечисление в белорусский госбюджет российских нефтепошлин фактически стало оплатой лояльности официального Минска при создании Евразийского союза. Аналогичных действий в отношении России не предпринимали ни формально союзная Белоруссия, ни другие постсоветские республики.

Помимо помощи нефтепошлинами Россия помогает Белоруссии прямыми и косвенными кредитами, в частности — через ЕФСР. Пополнению ЗВР Нацбанка Белоруссии также способствует кризис: белорусы активно продают иностранную валюту — она сих пор выполняет функцию денег, которую не в состоянии был выполнить белорусский «зайчик».м

По данным Нацбанка Белоруссии, за январь-сентябрь продали валюты почти на $1,5 млрд больше, чем купили. В том числе в сентябре было продано на $262 млн больше, чем приобретено, что, по мнению экспертов, говорит о «проедании» населением накоплений.