Варшава, 8 октября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Власти Польши обеспокоены информацией о переброске Минобороны РФ оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич.

Ян Матейко. Станчик. 1862

«Последние действия РФ вызывают нашу особую обеспокоенность, — заявил глава военного ведомства. — Мы принимаем во внимание все отчеты, в том числе те, которые говорят о возможном присутствии ракет «Искандер» в специальной конфигурации на территории Калининградской области».

При этом Мачеревич также добавил, что Вооруженные силы и разведка Польши находятся в постоянной готовности, «чтобы вести мониторинг и гарантировать безопасность страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» были переброшены в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации (РФ).

Читайте также: Минобороны РФ подтвердило переброску «Искандеров» под Калининград

Читайте также: Американская разведка нашла «Искандеры-М» под Калининградом