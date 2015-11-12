Севастополь, 8 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Выбор жителями России символов Севастополя является признанием города-героя неотъемлемой частью страны и гордостью его историей. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ТаКаэлло Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте

«Тот факт, что одним из главных символов нашей страны в ходе голосования, организованного Банком России, более 400 тыс россиян назвали «Херсонес Таврический» и «Памятник затопленных кораблям», на мой взгляд, означает, что Севастополь по-настоящему дорог им, и они искренне считают его неотъемлемой частью страны, гордятся нашим городом, знают его прошлое и верят в его перспективы», — сказал глава Севастополя.

«А для севастопольцев это подтверждение бережного отношения к традициям, памяти подвига предков, героической истории родного города, которое поражает большинство наших гостей. Поздравляю Севастополь с еще одной победой!», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале голосования за символ новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей победили символы Дальнего Востока и Севастополя. Финал конкурса состоялся 7 октября, и транслировался по телеканалу «Россия 1».

Символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей определены в финале конкурса.

В декабре прошлого года Центробанк выпустил в обращение 20 млн банкнот, посвященных Крыму и Севастополю, номиналом 100 рублей. На ней изображены «Памятник затопленным кораблям» и замок «Ласточкино гнездо».

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