Москва, 8 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина в маске ограбил отделение одного из банков в Зеленограде. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

frankieleon Ограбление

Инцидент произошел в пятницу, 7 октября, в 11-м микрорайоне.

«Неизвестный ворвался в отделение банка в Зеленограде и, угрожая пистолетом, похитил из кассы 1,7 млн рублей, — сказал источник. — Преступнику удалось скрыться».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ведется поиск злоумышленника.