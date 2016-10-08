Лондон, 8 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. «Что они планируют?» задается таблоид вопросом, вынесенным в заголовок публикации, размещенной на главной странице. «Владимир Путин отправил корабли, способные нести ядерное оружие, в район Калининграда, — размышляет автор издания Кори Чарльтон. — Нет сомнения, что Путин хочет, чтобы страны ЕС были более досягаемы для его ракетных систем. Перевозка ракет «Искандер-М» осуществляется на гражданских судах — это попытка замаскировать перебрасываемое на зажатый между Польшей и Литвой кусочек российской земли».

Boevaya mashina Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

«Система «Искандер» имеет радиус поражения 310 миль и по своим тактико-техническим характеристикам намного опережает западные аналоги, — заявляет корреспондент. — Сведения о перевозке ракет представлены эстонской прессой. Однако неназванный официальный представитель разведки США подтвердил эти данные и предположил, что Россия играет в военные игры, стремясь повлиять на выборы нового президента США. Кроме того, он думает, что это — политический жест, целью которого является продемонстрировать свою силу и выразить недовольство усилением позиций НАТО в балтийских государствах».

В публикации Sun — одни предположения и метания. Что же задумали русские — ответа нет.