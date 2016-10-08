Севастополь, 8 октября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Нобелевский лауреат Роджер Корнберг полагает, что Крыму нужно привлечь израильских ученых для решения проблем с водообеспечением и сельским хозяйством. Об этом он заявил на заседании Консультативного научного Совета Фонда «Сколково», который проходил 6−7 октября на базе Севастопольского госуниверситета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Jacobson Установки по опреснению воды в Израиле

«Я хочу обратить ваше внимание на сходство между Крымом и Израилем. Они имеют одинаковую численность населения и похожие климатические условия, — сказал ученый. — Сейчас Израиль полностью обеспечен водой за счет опреснения. Я полагаю, что будет разумно развивать инвестиции в Крым в этом направлении».

Корнберг добавил, что в Крыму может быть применен опыт Израиля в развитии сельского хозяйства, в том числе, эффективные и экономичные методы полива агрокультур с учетом местного климата.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Севастопольского государственного университета с 6 по 7 октября прошло выездное заседание Консультативного научного совета Фонда (КНС) «Сколково».

КНС «Сколково» является постоянно действующим консультативным органом, основная цель которого — координация научной деятельности. В состав КНС входят 27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Белоруссии, Украины, среди которых три лауреата Нобелевской премии.