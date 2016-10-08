Тбилиси, 8 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. «Правительство, которое находилось у власти в течение четырёх лет, сумело сделать то, что до сих пор не сделало ни одно правительство. Сегодня находящееся в оппозиции Национальное движение стремится сфальсифицировать выборы и раскрутить карусели», — заявила на брифинге в офисе партии лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

В качестве примера она привела факт, зафиксированный кандидатом в мажоритарные депутаты от блока «Демократическое движение — Нино Бурджанадзе» на одном из избирательных участков в поселке Мухиани (Тбилиси), где регистратор от ЕНД пытался украсть бюллетени.

«Этот инцидент был предотвращен нашей партией, регистратор заменен, так что призываю всех наблюдателей быть особенно внимательными, следить, чтобы не повторялись подобные действия», — заявила Бурджанадзе.

Она поблагодарила всех, кто уже принял участие в выборах, и призвала избирателей к большей активности. Бурджанадзе обещает, что в случае прохождения ее партии в парламент сделает все, чтобы положить конец «бесчинствам ЕНД».

«Разве что только «Нино Бурджанадзе — Демократическое движение» положит конец бесчинствам националов в стране. Мы делаем это сегодня и обязательно сделаем это после прихода к власти», — пообещала Бурджанадзе.

Она обратила внимание и на попытки применения административных ресурсов, предпринимаемые уже представителями нынешней власти. По ее информации, в Гори сотрудники местной администрации и местных властей распределены по всем избирательным участкам и грубо вмешиваются в процесс выборов.

«Всем хорошо известно, чем закончила свое правление прежняя власть из-за использования административных ресурсов. Поэтому я не советую нынешнему правительству следовать примеру своих предшественников», — предупредила Бурджанадзе.

Напомним, 8 октября в Грузии проходят выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы местных органов власти.