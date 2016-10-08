Калуга, 8 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Церемония открытия предприятия по производству автоклавного газобетона компании «Сибирский элемент Рента-К» состоялась сегодня, 8 октября в калужском индустриальном парке «Росва». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужэской области. Торжественный запуск нового калужского производства.

В торжествах приняли участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, соучредитель компании «Сибирский элемент Рента-К» Артем Чайка и генеральный директор ООО «Сибирский элемент Рента-К» Александр Ренгач.

Предприятие компании «Сибирский элемент Рента-К» — это полностью автоматизированное производство автоклавного газобетона. Инновационные технологии производства позволят изготавливать широкий ассортимент строительных блоков высочайшего качества. Производственная мощность завода — 1300 м³ газобетона в сутки. Инвестиции в проект составили более 1,5 млрд рублей. Клиентами компаниями являются предприятия строительной индустрии и производства строительных материалов.

«Новый завод является нашим первым и главным проектом по созданию многофункционального технопарка общей площадью 139,3 га. Мы уверены, что это позволит внести значительный вклад в экономику Калужской области, поможет в реализации не только локальных, но и государственных задач по развитию промышленности строительных материалов, наращиванию инновационного потенциала, внедрению передовых технологий», — заявил Артем Чайка.

По словам Чайки, продукция нового предприятия ориентирована на российский рынок. «В приоритете — Калужская область. Мы сможем удовлетворить потребности регионального рынка на 100%. Также планируется поставлять продукцию в Смоленскую, Брянскую, Орловскую и Московскую области», — подчеркнул Артем Чайка.