Севастополь, 8 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Фонд «Сколково» мог бы использовать морской экспериментальный полигон в Кацивели На Южном берегу Крыма для испытания нетрадиционных источников энергии. Об этом в Севастополе заявил академик РАН, директор Института катализа Валентин Пармон, выступая 7 октября на консультативном научном Совете «Сколково» в Севастопольском госуниверситете, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Солнечная батарея

«Сколково» нужны полигоны для испытания нетрадиционных источников энергии. В Крыму есть один объект, который оказался практически бесхозным после того, как Крым стал российским. Это большой полигон в районе Кацивели. Имело бы смысл взять его тем, кто делает солнечные батареи, химики бы подключились. Была бы точка в России, которая работала с большой пользой», — сказал Пармон.

В Кацивели на базе экспериментального отделения гидрофизического института оборудован морской экспериментальный полигон. В полукилометре от берега на фундаменте, который находится на 35-метровой глубине, установлена первая в Европе океанографическая платформа для гидрофизических исследований.

В 1960-х годах в институте был построен штормовой бассейн, в котором воспроизводятся условия открытого моря — за счет разгона волны 20 мощными вентиляторами. В настоящее время штормовой бассейн не функционирует. Здесь проводились одни из первых исследований по гидродинамике дельфинов.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Севастопольского государственного университета с 6 по 7 октября прошло выездное заседание Консультативного научного совета Фонда «Сколково».