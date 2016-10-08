Тбилиси, 8 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В ходе выборов в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило уже 46 жалоб, сообщила на брифинге в ЦИК спикер комиссии Анна Микеладзе.

Orin Zebest Жалоба

По ее информации, большинство жалоб составлены местными наблюдателями и представителями избирательных субъектов и касаются в основном процедурных нарушений, которые были устранены прямо на избирательных участках.

Среди зафиксированных наблюдателями нарушений — факты агитации на избирательных участках, попытки голосования без маркировки, процедурные нарушения в связи с заполнением избирательной документации.

Окружные избирательные комиссии в установленные законом сроки рассмотрят поступившие жалобы и примут соответствующие закону решения, заявила Микеладзе.

Напомним, 8 октября в Грузии проходят выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы местных органов власти.