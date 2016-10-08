Севастополь, 8 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В России возможно наладить производство памперсов (одноразовых подгузников), для этого есть сырье и институты, которые могут помочь бизнесу технологиями. Об этом в Севастополе заявил академик РАН директор Института катализа Валентин Пармон, передает корреспондент ИА REGNUM.

ParentingPatch Памперсы

На базе Севастопольского государственного университета с 06 по 07 октября прошло выездное заседание Консультативного научного совета Фонда (КНС) «Сколково». «Это задача для бизнеса, но и совокупность работ, связанных биологами, сельским хозяйством, химиками и медиками, — сказал Пармон. — При производстве памперсов частично используется экологическое сырье. Сырье у нас есть, люди у нас есть».

В пользу идеи названа высокая добавленная стоимость продукции и отсутствие конкурентного производства внутри страны. «У нас никто этим не занимался в России. Сейчас на рынке 100% импорта. Для программ нужен старт. Старт начинается с денег. Все институты, связанные с этими проблемами могут помочь, но кто-то должен организовать. Не хватает участников, бизнеса, который сделает эти изделия», — полагает ученый.

КНС «Сколково» является постоянно действующим консультативным органом, основная цель которого — координация научной деятельности. В состав КНС входят 27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Белоруссии, Украины, среди которых три лауреата Нобелевской премии.

Как отмечают корреспонденты ИА REGNUM, учёным и слушателям учёных «Сколково» было бы полезно узнать, что памперсы в России давно уже — шесть лет! — производятся без «учёных идей», в том числе — относительно недалеко от Сколково — в городе Венёв Тульской области.