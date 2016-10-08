Москва, 8 октября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» были переброшены в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Boevaya mashina Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

По его словам, поскольку комплексы «Искандер» — мобильные, они круглый год перебрасываются в разные районы страны для боевой подготовки соединений ракетных войск.

«Не является каким-то исключением и Калининградская область, куда эти подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки ВС РФ», — сказал Конашенков.

При этом официальный представитель Минобороны РФ добавил, что военные РФ не делали «большого секрета» из транспортировки комплекса на сухогрузе «Амбал».

«Скажу больше, — один «Искандер» был специально выставлен еще до загрузки в «Амбал» под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата», — сказал он.

8 октября Reuters со ссылкой на источник в разведслужбе США сообщило, что военное командование РФ отдало приказ перебросить в Калининградскую область ракетные комплексы «Искандер-М». По мнению источника агентства, это могло быть «политическим жестом — проявлением силы, чтобы показать недовольство действиями НАТО».

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