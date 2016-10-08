Тбилиси, 8 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. На избирательном участке №86, находящемся в здании 174-ой публичной школы в поселке Мухиани, в Тбилиси, регистратор от «Единого национального движения» воровал бюллетени с пропорциональными партийными списками.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Следите за руками!

Об этом сообщил кандидат в мажоритарные депутаты по Глданскому и Мухианскому избирательному округу от блока «Демократическое движение — Нино Бурджанадзе» Бесик Данелия.

По его информации, нарушение на этом избирательном участке зафиксировал член избирательной комиссии от партии Бурджанадзе.

«Выяснилось, что бюллетеней с пропорциональными списками было гораздо меньше, чем бюллетеней с фамилиями мажоритарных кандидатов. Мы написали жалобу, которую подписали все члены комиссии. На этом же участке заменили регистратора», — сообщил Данелия.

По его заявлению, представители определенных партий так и не поняли, что кроме них на участке находятся и другие люди и время их бесчинств уже прошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Грузии проходят выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы местных органов власти.