Москва, 8 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены поведением депутата Верховной рады Владимира Парасюка, который предложил украинцам, которые ездят на заработки в Россию, не возвращаться на родину, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября. В России, да и в любой другой нормальной стране, поступок получил бы «однозначную общественную оценку — низость и мерзость, после чего Парасюк стал бы навеки нерукопожатным», отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«На Украине он не сходит с телевизионных экранов и считается чуть ли не эталоном депутатской принципиальности. Нет страны, если моральные нормы не работают», — сказал сенатор.

По его мнению, поведение Парасюка — это классика депутатского жанра на Украине. «Напомню, что в марте он опозорил себя и всю Верховную раду, надругавшись над российским флагом во Львове. Теперь он предложил украинцам, которых крайняя нужда вынудила искать работу в России, вообще не возвращаться на родину, по сути, поставив на миллионы людей клеймо предателей», — возмущен Клинцевич.

Парасюк заявил, что не понимает, как граждане Украины «с моральной точки зрения» могут ездить на заработки в Россию. При этом он отметил, что никакого запрета ездить в Россию до сих пор нет.