Хемниц, Германия, 8 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В германском городе Хемниц полиция проводит спецоперацию из-за угрозы взрыва. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают германские СМИ со ссылкой на местную полицию.

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Сообщается, что усиленные наряды полицейских и спецназ окружили один из многоквартирных домов. После этого прошла эвакуация всех жителей этого дома. Затем в доме был совершен управляемый взрыв.

Местные СМИ сообщают, что правоохранительные органы получили информацию о возможной подготовке террористического акта. Идет ли речь об одном взрывном устройстве или нескольких, не уточняется.

На данный момент известно, что полиция разыскивает злоумышленников, которые могли оставить эти взрывные устройства.

Позже германские силы правопорядка блокировали все въезды в Хемниц и эвакуировали жителей ряда районов.