Дамаск, 8 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Боевики ИГИЛ (организация, запрещённая в России) отбили несколько деревень у других террористов, воюющих против правительственных войск в Сирии, сообщает Reuters.

pixabay.com Схватка пауков

Нападение началось накануне недалеко от турецкой границы, террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили двух боевиков, поддерживаемых Турцией, ещё девять получили ранения. В ответ на это турецкие бомбардировщики поразили 14 объектов исламского государства.

Турецкая операция против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Щит Евфрата «началась в августе текущего года, однако, как считают некоторые аналитики, основной целью было борьба против сирийских курдов, проживающих на границе с Турцией.

Так как на территории Турции проживает значительное число курдов, то любые успехи их собратьев за пределами турецкой республики активизируют курдов и в самой Турции, что недопустимо для Анкары.