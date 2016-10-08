Оренбург, 8 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В крупнейшем вузе Оренбургской области — ОГУ — в рамках фестиваля «Дни Японии в ОГУ» состоялся бизнес-семинар «Кайдзен в разработке нового продукта». Провел его специалист Японской организации развития внешней торговли (JETRO), консультант по оказанию поддержки малым и средним предприятиям при выходе на зарубежные рынки Хироюки Курати.

Хокусай. Фудзи в ясную погоду. 1831

Заместитель министра — начальник управления экономики и макроэкономического прогнозирования министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Елена Здорова от имени правительства поблагодарила организаторов бизнес-семинара за возможность из первых уст узнать об уникальных управленческих механизмах. Она отметила, что зале собрались не только студенты, которые в будущем станут оплотом оренбургского предпринимательства, представители малого бизнеса, но и руководители устойчивых предприятий региона: «Они не останавливаются на достигнутом, а готовы совершенствоваться. Повышение внутренней эффективности менеджмента позволит интенсивно развиваться экономике», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразивтия Оренбужья.

Директор Японского центра в Нижнем Новгороде — филиала АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» Акихико Сатаке в свою очередь заметил, что кайдзен в России в последнее время очень популярен.

«Для Японии это стратегическое оружие в развитии экономики. Кайдзен разработан для производства, но применять его можно во всех сферах и даже в повседневной жизни», — подчеркнул он.

Рассказывая о принципах кайдзен в проектировании бизнес-процессов при разработке нового продукта, Хироюки Курати (человек с огромным опытом, который долгое время работал в компании Sony) приводил примеры успешного опыта компаний «Сони», «Као», «Тойота» и «Нисан». Слушатели узнали о технологиях, изменивших представление о философии производства монодзукури.

Бизнес-семинар привлек внимание различных организаций и фирм, в том числе ОАО «Энергосбыт Плюс», «Оренбургэнерго», «Башнефть», пивоваренной компании «Балтика» и многих других.

Представитель промышленной компании «Пластик» Рустам Хамитов признался, что в настоящий момент компания занимается поиском партнеров в других государствах, и полученные знания могут в этом пригодиться: «Лекция дала толчок обратить внимание на те вещи, которые иногда кажутся очевидными и, главное, активно внедрять их на производстве».

Стоит отметить, в Оренбурге с 4 октября проходит XIII фестиваль «Дни Японии в ОГУ». Мероприятие проводится с 2004 года при поддержке Посольства Японии в России, правительства Оренбургской области, Японского центра в Нижнем Новгороде, Японского фонда, Общества «Россия — Япония», Ассоциации японоведов. В рамках Дней Японии организуются мероприятия в сфере науки и образования, культуры и экономики.

Программа включает фестиваль японского кино, различные выставки, бизнес-семинары, лекции, литературные гостиные, мастер-классы по различным аспектам японской культуры: оригами, игре го, чайной церемонии, каллиграфии, игре на национальных японских инструментах. В фестивале принимают участие гости из Японии

В день открытия фестиваля министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что традиционное мероприятие, организуемое Оренбургким госуниверситетом, стало событием для всего города.

Фестиваль начался с кинофестиваля. В кинотеатре «Космос» в течение пяти дней оренбуржцы смогут увидеть фильмы на японском языке с русскими субтитрами. «Именно через искусство, в том числе кинематограф, как нельзя лучше можно понять историю и стремления народа», — считает Евгения Шевченко.