Москва, 8 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что негативное отношение к нему со стороны Запада вызвано в первую очередь страхом. Об этом глава государства заявил в беседе с германским журналистом Хубертом Зайпелем, фрагмент которой показан сегодня, 8 октября, в эфире телеканала НТВ.

putin.kremlin.ru Владимир Путин

Зайпель спросил Путина, в чем причина такого негативного отношения к нему со стороны Запада. «Страхи», — ответил Путин.

Про Зайпеля известно, что он довольно давно изучает жизнь и работу Владимира Путина. В 2012 году он снял фильм «Я, Путин. Портрет» для германского телеканал ARD. В этом году у него вышла книга «Путин. Логика власти».

Также известно, что Зайпель родился в 1950 году. Он работал иностранным корреспондентом в таких журналах, как «Stern» и «Spiegel». В начале 90-х годов ушел на телевидение и стал специализироваться на экономических и политических темах.