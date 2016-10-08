Калуга, 8 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. На градостроительном совете Калуги обсудили предполагаемое строительство армянской церкви на земельном участке площадью 1,5 га, который находится в лесополосе между микрорайонами «Кубяка» и «Байконур», сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM.

Ashot Petrosyan Армянская церковь

По информации калужских СМИ, эскиз проекта храма, по заказу старосты калужской армянской общины Рубена Галстяна разработал городской архитектор Сергей Панов. Рядом с будущим храмом запланировано строительство часовни, а также автомобильной парковки, зон для отдыха и торговли.

Если городская управа даст разрешение на данное строительство, то организаторы инициируют проведение публичных слушаний калужской общественности. Также, еще возможно предстоит получить согласование на строительство храма Армянской апостольской церкви у Калужской епархии РПЦ.

Между тем, на портале «Kaluga-poisk.ru» запущен опрос на тему «Калужане, а как вы относитесь к тому, чтобы вместо леса на Кубяке появилась армянская церковь?». Так, к настоящему времени в опросе уже приняли 480 человек. Из них 53% высказались против строителства церкви в лесополосе. 42% предложили армянской диаспоре посещать уже существующие в Калуге храмы Русской православной церкви и только 4% пользователей интернета согласились со строительством армянской церкви в Калуге. Опрос продолжается.

Напомним, что Армянская Апостольская Церковь (полное название Армянская Святая Апостольская Православная Церковь) — одна из древнейших Церквей мира. Епархии и приходы Армянской Церкви рассеяны по пяти континентам мира и объединяют, по разным оценкам, от 7 до 9 млн. верующих. Духовный центр Армянской Апостольской Церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Высшим органом Армянской Церкви является Церковно-Национальный Собор, состоящий из духовных и светских лиц. На Соборе происходит избрание Предстоятеля Армянской Апостольской Церкви, которым является Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян.

Между Русской Православной Церковью и Армянской Апостольской Церковью существуют самые добрососедские отношения. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «наши отношения уходят вглубь веков. Близость наших духовных идеалов, единая нравственная и духовная система ценностей, в которой живут наши народы, являются фундаментальной составляющей наших отношений».