Киев, 8 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, скандально известный Владимир Парасюк считает, что украинским гражданам, которые работают на территории Российской Федерации, лучше не возвращаться на родину никогда. Об этом Парасюк заявил сегодня, 8 октября, в эфире телеканал «112.Украина».

pixabay.com Въезд запрещён

Напомним, депутат Парасюк всплыл в украинском политическом болоте на волне Евромайдана. Он стал депутатом Верховной рады и не примкнул ни к одной из фракций. Его депутатская деятельность представляет собой участие в драках и потасовках с другими депутатами, а также в регулярных нападениях на российское посольство в Киеве и генеральное консульство РФ во Львове. Парасюк является воинствующим русофобом, он принимал участие в карательной операции в Донбассе и, по всей видимости, виновен в военных преступлениях.

Так вот, этот Парасюк считает, что граждане Украины, которые работают в России, не должны возвращаться на Родину, так как они её предали.

«Это неправильно, сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их ни привезли на Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине, что мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага», — заявил Парасюк, под врагом имея в виду Россию. Парасюк добавил, что не понимает, как граждане Украины «с моральной точки зрения» могут ездить на заработки в Россию. При этом он отметил, что никакого запрета ездить в Россию до сих пор нет.

«Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете вообще с вещами. И больше не возвращаться», — заявил Парасюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действительно, несколько миллионов украинцев постоянно или вахтовым методом работают на территории Российской Федерации. Вызвано это прежде всего тем, что украинская экономика находится в катастрофическом состоянии после почти трех лет гражданской войны.