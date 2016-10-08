Бухарест, 8 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. «Сегодня, когда Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику, у нас возникает больше поводов для сотрудничества между нашими странами, в том числе в области безопасности и обороны», — заявил на пресс-конференции в столице Румынии Бухаресте замминистра обороны Украины Игорь Долгов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынские войска в оккупированной Одессе

Долгов утверждает, что у Киева и Бухареста «очень хорошие отношения» и «общие проблемы» — в первую очередь с Россией. «Мы соседи, у нас очень хорошие отношения и несколько общих проблем, нуждающихся в обсуждении и решении. Мое присутствие здесь, прежде всего, мотивировано нашим намерением представить текущую ситуацию, связанную с агрессией России против Украины, и разъяснить положение дел на Украине — как мы видим будущее политическое решение этой ситуации, и каково влияние российской агрессии на всю Европу, на Румынию, на Черное море и НАТО», — заявил киевский чиновник.

Он рассказал о продолжающихся регулярных минских консультациях, однако достигаемые соглашения, по его словам, не реализуются, «поскольку Российская Федерация и русские сепаратисты продолжают нарушать соглашение о прекращении огня».

Долгов подчеркнул, что визит украинского президента Петра Порошенко в этом году в Румынию придал значительный импульс двусторонним отношениям между странами. Он также сообщил, что на следующую неделю запланирован визит министра обороны Румынии на Украину, где продолжатся соответствующие «консультации».