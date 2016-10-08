Вашингтон, 8 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Дональд Трамп не имеет никаких шансов на победу в президентской гонке, но если бы он победил, то стал бы «американском Муссолини» — такое мнение озвучил один из самых успешных американских писателей Дуглас Кеннеди, в интервью AFP.

Бенито Муссолини

Относительный успех Трампа на протяжении всей гонки выглядит вполне логичным в контексте подъёма крайне правых в Европе и во всём мире, считает писатель.

По мнению Кеннеди, Трамп является женоненавистником, мизантропом и в целом необразованным человеком, а Джордж Буш-младший в сравнении с ним Шатобриан. Поэтому, у него нет никаких шансов на избрание президентом, но если бы это произошло, то он стал бы «Американским Муссолини» — резюмирует писатель.

Напомним, что Дональд Трамп сенсационным образом стал кандидатом в президенты США от республиканской партии, будучи в начале предвыборной гонки тёмной лошадкой, не претендовавшей ни на что серьёзное. Его критические оценки военных действий США вызывают неприкрытое раздражение среди американского истеблишмента, вне зависимости от партийной принадлежности.

Однако уставшие от агрессивной внешней политики американцев, в том числе и в России, связывают с ним надежды на лучшее будущее. Выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 г.