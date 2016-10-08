Москва, 8 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что у обвинений США в адрес России в том, что та причастна к совершению хакерских атак на серверы Демократической партии, отсутствует доказательная база. Об этом сегодня, 8 октября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Ivan David Gomez Arce Компьютерный взлом

Напомним, накануне американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что администрация президента США Барака Хуссейна Обамы официально обвиняет Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии, а также взломе серверов и электронных почт ряда политиков и политических организаций.

В частности Россия обвиняется в том, что якобы вмешивается во внутреннюю политику США и пытается повлиять на результаты президентских выборов. Каких-либо вменяемых доказательств, кроме голословных заявлений американская сторона не представила.

Рябков отметил, что утверждения о причастности Российского государства к хакерским атакам на США тиражируются в западных СМИ уже не первую неделю. «Дошло до измышлений, будто подобные технологии ранее использовались Москвой «в Европе и Евразии для оказания влияния на общественное мнение», — рассказал Рябков.

При этом заместитель министра иностранных дел России напомнил, что доказательная база подобных весьма серьезных обвинений начисто отсутствует. Доказательная база либо вообще не складывается, либо просто придумана теми, кто выполняет в Вашингтоне определенный политический заказ по нагнетанию беспрецедентной антироссийской истерии.

«Наши недруги продолжают попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США», — заключил Рябков.