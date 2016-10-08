Москва, 8 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравили народного артиста РСФСР, актера театра и кино Леонида Куравлева с 80-летием. Соответствующие поздравительные телеграммы опубликованы сегодня, 8 октября, на сайте Кремля и официальном сайте правительства.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

Российский лидер в своей поздравительной телеграмме отметил множество узнаваемых работ, ставших известными российскому зрителю, которые воплотил Куравлев благодаря своему таланту, профессиональному мастерству и трудолюбию. Творчество Куравлева, по словам Путина, стало яркой страницей и подлинным достоянием отечественного киноискусства.

Председатель правительства отметил любовь миллионов зрителей, которую Куравлев смог завоевать благодаря своей актерской искренности. Медведев подчеркнул, что Куравлев создал незабываемые образы и был убедителен в каждой роли, благодаря своей яркой индивидуальности и исполнительскому мастерству, а также умению никогда не повторяться. «Картины с Вашим участием хочется смотреть снова и снова», — говорится в телеграмме Медведева.

Напомним, Леонид Куравлев родился в Москве 8 октября 1936 года. За свою карьеру киноактера он снялся в более чем сотне картин. Фильмы с участием Куравлева всегда были любимы зрителями. Народный артист РСФСР награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.