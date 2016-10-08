Тбилиси, 8 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили уже зафиксировал свой выбор на проходящих в Грузии 8 октября выборах. Как заявил Иванишвили после процедуры голосования, он проголосовал за «Свободу, быстрое развитие и благоденствие», что является основным предвыборным лозунгом некогда основанной им партии «Грузинская мечта».

ru.torange.biz Флаг Грузии

Бидзина Иванишвили считает, что нынешние выборы отличаются от всех предыдущих тем, что грузинские избиратели делают свой выбор на основании не эмоций, а разума.

«На протяжении лет нашей новейшей истории люди делали выбор исходя из того, какой политической партии и какому политику верили на тот момент времени. И на протяжении лет делали выбор, основываясь на этой своей вере», — пояснил Иванишвили.

Он сослался на предвыборные исследования общественного мнения и подчеркнул, что сегодня большая часть грузинских избирателей делает выбор, основываясь не на вере (под которой Иванишвили религиозную веру не подразумевает), а на разуме, рассуждениях.

«Думаю, в нашем обществе произошел качественный перелом, так как большая часть общества сумела и сумеет продуманно сделать свой выбор», — заявил Иванишвили.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 092 представителей избирательных субъектов, 29 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.