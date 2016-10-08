Калуга, 8 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Захоронение военно-полевого госпиталя Красной Армии, дислоцированного на передовой линии фронта в период 1941−43 годов, обнаружено поисковиками на территории Малоярославецкого района Калужской области, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru Калужские поисковики

По информации Калужского объединённого музея-заповедника, при котором действуют поисковые отряды «Кондор» и «Историк», в настоящее время проводится антропологическая экспертиза обнаруженных останков .

В состав участников полевой экспедиции по поиску незахороненных останков военнослужащих РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Калужского края, вошли работники музея, рабочая и учащаяся молодёжь.

Поиски погибших красноармейцев в эти выходные (8 и 9 октября) также проводятся на территории Барятинского, Сухиничского, Думиничского, Куйбышевского районов Калужской области, сообщили в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году исполнилось 28 лет организованному поисковому движению в России. Первый всесоюзный сбор поисковиков был проведён на калужской земле. С тех пор Калужская область считается родиной организованного поискового движения. За это время калужскими поисковиками было проведено 73 областные, пять международных, 17 Всероссийских «Вахт Памяти», более двух тысячи поисковых экспедиций. Были обнаружены и захоронены останки более 41 тыс. солдат и офицеров РККА, установлены тысячи имён и обезврежено более 40 тыс. взрывоопасных предметов.