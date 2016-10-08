Дамаск, 8 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сирии отбили у боевиков несколько городов и деревень в провинции Хама, передаёт Reuters. За последние несколько недель это стало самым крупным успехом для войск Башара Асада.

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Эта победа особенно важна именно здесь, на западе Сирии, где до этого преимущество было на стороне террористов, которые в августе захватили несколько городов и сёл.

Напомним, что война в Сирии не прекращается уже много лет, однако после вмешательства российский ВКС 30 сентября 2015 г., инициатива перешла в руки законных сирийских властей, что продолжает вызывать бурную реакцию со стороны США.