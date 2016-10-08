Тбилиси, 8 октября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Один из лидеров «Единого национального движения» Гига Бокерия уверен: 8 октября в ходе парламентских выборов в Грузии должен произойти и произойдет перелом. Об этом он заявил после голосования на одном из избирательных участков.

pixabay.com Перелом

«Сегодня должен произойти и произойдет перелом. Сегодня Грузия и все мы сделаем очень большой шаг к прогрессу. С новой энергией приступит к строительству сильного европейского, свободного государства после этого 4-летнего падения», — заявил Бокерия.

Он подчеркнул важность очередной мирной смены власти путем выборов, начало которой четыре года назад положила его партия.

«Очень важно, чтобы за первой мирной сменов власти путем выборов, которая произошла 4 года назад, последовала вторая, и чтобы это была абсолютно нормальная смена власти, после которой страна пойдет вперед… Это наша задача, а не расправы, ненависть и месть, поэтому сегодняшний день должен пройти мирно, мы должны мирно отнять власть у Иванишвили и быстро и энергично начать делать шаги, которые выведут страну из этой трясины», — заявил Гига Бокерия.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 092 представителей избирательных субъектов, 29 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.