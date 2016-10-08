Лондон, 8 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Мы знаем, что некоторые черепахи живут по 300 лет, вороны — по 200. А люди столько не живут. Наверное, количество грехов, записанных в ДНК, не позволяет. Более того, ученые теперь пришли к выводу, что долго жить невозможно. Несмотря на то, что продолжительность жизни не переставала увеличиваться в течение всего ХХ века, ученые считают, что, скорее всего, максимальная ее величина, может быть, уже достигнута. Исследования на эту тему были опубликованы в среду в британском научном журнале Nature.

Долгожители

«Наши результаты убедительно доказывают, что максимальная продолжительность жизни человека является фиксированной величиной и подлежит естественным ограничениям», — пишут американские исследователи, возглавляемые известным ученым генетиком Яном Вайгом, три года назад, между прочим, ставшим приглашенным профессором МФТИ, которые наблюдали за людьми, достигшими максимального возраста в сорока странах.

Исследователи заинтересовались вопросом долголетия не впервые. В 2014 году французские исследования уже подтвердили выводы испанских ученых о том, что продолжительность жизни максимальна у спортсменов. Специалисты Университета Сарагосы ранее выяснили, что люди, которые интенсивно занимаются спортом, живут на 40% дольше, чем остальное население. Исследование проводилось при участии 42 000 спортсменов из разных стран мира. Спортсмены высокого уровня на 42% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37% — от рака. Умеренная физическая нагрузка очень важна, когда речь идет о продолжительности жизни. Исследовались, в основном, спортсмены мужского пола, женщин в группе было всего 800, и это считается большим недостатком, потому что не дает полной картины воздействия физической нагрузки на женщин. «Супер-долгожителями» считаются люди, дожившие до 110 лет, но таких единицы.

Рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет. Изучая «супер-долгожителей» в четырех странах (Франция, Япония, Великобритания и США), американские исследователи обнаружили, что максимальный возраст в момент смерти быстро рос в период между 1970 и 1990-ми годами и достиг максимума в 1995 году.

После 1995 года максимальный возраст в момент смерти начал понемногу падать, порядка 0,38 года каждый год в период между 1995 и 2006 годами.

После смерти Жанны Кальман самые старые люди на Земле стали умирать в возрасте около 115 лет, и ученые предсказывают, что этот возраст не должен меняться в обозримом будущем, пояснил Брэндон Милхолланд, один из авторов исследования.

Он не исключает, что кто-то может жить дольше, но вероятность того, что какой-то человек доживет до 125 лет, по его мнению, почти меньше 1 на 10 000 долгожителей. Продолжительность жизни резко возросла в течение ХХ века, параллельно с быстрым снижением младенческой смертности, а также с улучшением санитарно-гигиенических условий, напоминают эксперты. Например, в Японии 55 000 долгожителей, а к 2060 году количество людей старше 65 лет достигнет 40% от населения, согласно официальной статистике министерства здравоохранения.

Но если сегодня все большее число людей живет дольше 70 лет в сорока исследуемых странах, данные которых общедоступны, то увеличение количества долгожителей в возрасте более 100 лет начало замедляться, а затем и вовсе стало снижаться с 1980 года.

Исследователи признают, что их результаты «предполагают, но не доказывают, что продолжительность жизни человека может иметь естественные границы». «Новые достижения в борьбе с инфекционными и хроническими болезнями могут еще увеличить продолжительность жизни в среднем, но не максимальную продолжительность жизни», — отметил Ян Вайг.

Чтобы продлить жизнь человека дольше, чем до 125 лет, потребуются «дополнительные терапевтические способы», способность ученых «освоить множество генетических вариантов и модифкаций», продолжает он.

«Наш долг ученых — говорить правду, даже если это не совсем приятно», — добавляет Милхолланд. По его словам, люди в поисках бессмертия «будут продолжать питать свои надежды на новые технологии, еще не открытые», чтобы преодолеть существующие естественные ограничения.

Польский иммигрант Александр Имич, умерший в 2014 году на Манхеттене в возрасте 111 лет, приписывал свое долголетие тому, что похоронил жену 30 лет назад, не имел детей и никогда не употреблял алкоголь. По профессии он был психологом, окончил свои дни в доме престарелых. Похоже, этот человек знал секрет долголетия и всю жизнь берег себя от стрессов.

Ученые из Университета Хайфы пришли к удивительному выводу: люди, пережившие Холокост, живут в среднем на 18 месяцев дольше, чем их современники, которые ничего не знают о жизни в концентрационных лагерях. В исследованиях принимали участие 55 000 эмигрантов-поляков, 75% из них побывали в концлагерях во время Второй мировой войны, и остальные, те, кто эмигрировал до того, как фашисты построили концлагеря. Оказалось, что, несмотря на тяжелые заболевания, первые живут дольше.

Причины могут быть две: травматическое стрессовое расстройство, характерное и для ветеранов Вьетнама, когда у людей, переживших ужасы, включаются внутренние резервы, или выжившие в концлагере априори обладали более сильной личностью.

Однако человечество весьма непоследовательно. Казалось бы, одни ученые хотят победить смерть, изобретая все новые способы продления жизни, в это же самое время другие ученые трудятся над созданием новых видов оружия массового поражения. Для некоторых людей жизнь радостна и беззаботна, другие живут в такой нищете, что воспринимают смерть, как избавление. Интересно, сколько будет стоить таблетка от смерти, когда ее изобретут? И сколько человек воспользуется возможностью ее купить?

Ведь эликсир молодости и эликсир долголетия — разные вещи. Одно дело дожить до 125 лет со светлой головой и сильным телом, а другое дело — существовать, как растение.

Использованы материалы 24heures. ch