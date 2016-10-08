Мадрид, 8 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Словосочетание «военные преступления» — едва ли не самое популярное в заголовках пиренейских СМИ. Однако на этот раз испанские газетчики стараются обращаться с этим оборотом очень осторожно: термин «преступление» большинство изданий предпочитает брать в кавычки, демонстрируя тем самым, что они слабо верят в справедливость определений, которыми оперирует глава американской дипломатии. Однако на собственную прямую критику заявления Госдепа духу у АВС, El Mundo и других не хватает.

pixabay.com Война в Сирии

«Глобальное наступление на Алеппо войск Асада при поддержке России вызвало гневную реакцию американской стороны, которая потребовала от правительственных войск и их союзников немедленно «включить тормоза», — пишет корреспондент АВС Мануэль Эрисе. — После формального разрыва отношений с Кремлем по сирийскому вопросу, госсекретарь решил усилить свое давление на Москву и Дамаск, обвиняя обе страны в совершении «военных преступлений», привязав свои высказывания к случившейся атаке войсками режима госпиталя, унесшей двадцать жизней гражданского населения. Еще сто человек были ранены, в том числе женщины и дети. Керри считает, что эти действия заслуживают со стороны международного сообщества «больше, чем просто расследования». Американский дипломат заявил также, что Америка не потерпит, чтобы Халеб стал еще одной Герникой, проведя параллель с известным событием гражданской войны в Испании, когда нацисты бомбили с самолетов мирных жителей».

По мнению другого испанского издания, El Mundo, «Джон Керри присоединился к заявлению спецпосланника ООН в Сирии Де Мистуры, сказав, что мировое сообщество не может смириться с новой Сребницей» и «должно расследовать «криминал» (кавычки оригинальные — прим. ИА REGNUM ), творимый Россией и режимом Асада в отношении гражданского населения Сирии».

«Атаки на больницы выходят за рамки случайных событий и мир должен услышать от Москвы и Дамаска объяснения, почему это происходит. Кто-то должен понести ответственность за эти действия», — цитирует газета госсекретаря США. — Керри сказал, что осада города и блокирование ни в чем не повинных людей в нем для XXI века — это варварство».

СМИ напоминает, что именно Керри «приостановил в минувший понедельник сотрудничество с Россией в поиске урегулирования конфликта в Сирии и заявил о необходимости остановить наступление правительственных войск на Алеппо, начавшееся 22 сентября».

Издание El Pais выражает сомнение по поводу того, что предложение Керри удастся провести через Совет Безопасности ООН, где «Россия и США, являющиеся постоянными членами, регулярно пользуются правом вето, накладывая его на проекты друг друга. Тем не менее, в субботу вопрос немедленного прекращения полетов над Сирией, как одного из условий, способствующих прекращению огня, будет в Совбезе поставлен на голосование. Американский дипломат уже получил поддержку от французского коллеги Жана-Марка Эро, прибывшего в США».

В поддержку предложения Керри, сообщает информационный портал El Confidencial, слышны голоса и из Германии.

«Представитель комитета по внешним сношениям ХДС Норберт Рёттинген сказал, что «виновность российского правительства в событиях, происходящих в Сирии, не подлежит сомнению. Действия русских должны быть наказаны — следует ввести новые санкции против Москвы. В краткосрочной перспективе это эффекта почти не приносит, но если держать санкции длительное время, успех будет».