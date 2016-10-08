Приштина, Сербия, 8 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Вечером 7 октября парламент Косово проголосовал за подчинение своему контролю горно-обогатительного комбината «Трепча», несмотря на протесты Белграда и местных сербов, сообщает Reuters. Теперь в распоряжении государства будет 80% акций предприятия.

Cradel Флаг Косово

В 1990-е годы, до войны на Балканах, «Трепча» производил до двух третей ВВП Косово, в настоящее время комбинат работает на минимальных мощностях, что и послужило предлогом для подчинения его правительству Косово.

Ввиду того, что большая часть предприятия находится на территории Сербии, решение косовского парламента вызывает непонимания у их белградских коллег.

После того, как Косово отделили от Сербии, шахта перешла в доверительное управление и была выставлена на продажу, однако из-за ряда сложностей приватизация не была осуществлена. С тех пор вопрос оставался открытым вплоть до вчерашнего решения косовских политиков.

После того, как 79 депутатов из 120 одобрили данный законопроект, сотни протестующих вместе с сербскими министрами вышли на улицы и перекрыли дорогу, ведущую к предприятию.

Официальный Белград рассматривает данный акт, как «воровство».

Напомним, что в результате бомбардировок Белграда войсками НАТО в 1999 г. и последовавшего за ними расчленения Югославии, появилось некоторое количество независимых государств, последним из которых стало Косово, выделившееся в 2008 году. Помимо возросших на Балканах этнических конфликтов, возникли и конфликты экономические. Так комбинат «Трепча» является самым дорогим объектом на Балканах. Здесь имеются крупнейшие месторождения цинка и свинца в Европе, поэтому за него и идёт ожесточённая борьба.