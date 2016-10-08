Тбилиси, 8 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Представители различных оппозиционных сил уже заговорили о попытках фальсификации проходящих в Грузии 8 октября выборов и однозначно обвинили в этих нарушениях правительство и правящую партию «Грузинская мечта».

pixabay.com Карусель

Бывший соратник экс-президента Саакашвили Георгий Вашадзе, ныне являющийся одним из лидеров блока «Бурчуладзе — Государство для народа», на специальном брифинге сообщил, что на нескольких избирательных участках были зафиксированы попытки повторного голосования. По его информации, на 12-м и 20-м участке выявлено несколько лиц, ранее уже прошедших маркировку на других участках и пытающихся пройти и проголосовать повторно и на этих участках. Вашадзе подчеркнул, что представители его блока сумели пресечь эти нарушения.

Об «избирательных каруселях» сообщили один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, которая баллотируется в парламент от Сагареджойского избирательного округа, и представитель ее избирательного штаба Марина Молодини. По их информации, правящая партия на четырёх микроавтобусах развозит «избирателей» по различным избирательным участкам района, а члены избирательных комиссий запускают в кабины по несколько человек одновременно.

По информации телекомпании «Рустави-2», факты «избирательных каруселей» выявили и представители «Единого национального движения». На данном этапе нарушения зафиксированы на ряде участков в регионе Самцхе-Джавахети, в Ахалцихском и Ниноцминдском районах.

Оппозиция распространяет информации об активистах «Грузинской мечты», которые, по утверждению наблюдателей от оппозиционных партий, стоят у избирательных участков и указывают избирателям, за кого им следует проголосовать.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 092 представителей избирательных субъектов, 29 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.