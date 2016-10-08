Одесса, Украина, 8 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили передумал возвращаться на родину после парламентских выборов в Грузии, на которых участвует его партия «Единое национальное движение». Об этом сегодня, 8 октября сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что не сомневается в победе «Единого национального движения» и после выборов вернется в Грузию, чтобы «защитить результаты выборов». Стоит отметить, что нынешние парламентские выборы в Грузии — первые после конституционной реформы, которая превратила страну в парламентскую республику. Теперь полномочия президента Грузии сильно урезаны, а победившая на выборах партия выдвигает кандидатуру премьер-министра. Саакашвили больше не может быть президентом Грузии, так как занимал этот пост два срока, но при новой системе, у него есть право стать премьер-министром.

Однако, в Грузии против Саакашвили возбуждены уголовные дела. Бывший премьер-министр Грузии и политический противник Саакашвили Бидзин Иванишвили заявил, что если Саакашвили вернется на родину, его ждет тюремное заключение. При этом экс-премьер подчеркнул, что Саакашвили не будет томиться в «темнице или тоннеле», а его ждет «хорошая и удобная камера».

Украинские СМИ последнее время муссировали тему возвращения Саакашвили в Грузию, утверждая, что у губернатора Одесской области на Украине нет никаких политических перспектив.

Сегодня Саакашвили заявил, что не собирается возвращаться в политическую жизнь Грузии. «У меня большие планы на Украину, я сюда не просто так приехал, я ж не какой-то гастролер, поэтому я не считаю, что должен покинуть поле битвы тут», — сказал губернатор Одесской области.

Саакашвили пояснил, что после выборов он намерен приехать в Грузию, взяв отпуск за свой счет, и не на совсем.