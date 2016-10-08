Москва, 8 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Инвалидам и детям-инвалидам предлагается предоставить компенсацию расходов на проезд по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автотранспортом к местам оказания специализированной мед помощи и обратно (за исключением высокотехнологической медпомощи). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Амурской области.

publicdomainpictures.net Знак «Инвалиды»

Сейчас для инвалидов, не отказавшихся от получения набора социальных услуг в натуральной форме, предусмотрено право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом инвалиды, проживающие не в региональных центрах, вынуждены нести существенные затраты на проезд к медицинским организациям регионального уровня (куда они направляются участковыми врачами-терапевтами и врачами общей практики), не имея никаких льгот на его оплату, отмечают авторы законопроекта.

Предлагаемая мера «даст возможность несколько улучшить материальное положение инвалидов и семей с детьми-инвалидами», отмечают амурские депутаты.

Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета в объеме около 3,4 млрд рублей в год, подсчитали авторы инициативы.