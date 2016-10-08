Тбилиси, 8 октября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Наблюдатели «Ассоциации молодых юристов Грузии» за первые два часа выборов зафиксировали ряд нарушений и составили 11 жалоб. Об этом сообщила председатель организации Анна Нацвлишвили.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. 1754

По ее оценке, в целом выборы проходят в спокойной обстановке, но наблюдатели организации на разных избирательных участках зафиксировали несколько нарушений. Кроме того, ряд информаций о нарушениях распространили СМИ, но комментарий по ним НПО сделает только после проверки этих информаций на месте.

Что касается выявленных наблюдателями АМЮГ нарушений, в основном они были связаны с отказом от участия в жеребьевке и ненадлежащим поведением членов избирательных комиссий и представителей наблюдательных организаций.

В частности, на ряде участков члены избирательных комиссий от ЕНД отказались от участия в жеребьевке по доставке переносной урны, что Анна Нацвлишвили назвала нарушением действующего законодательства и установленных процедур, так как все члены комиссии обязаны участвовать в жеребьевке. Она напомнила заявление одного из лидеров ЕНД Ники Мелия, который за день до выборов призвал назначенных партией членов избирательных комиссий не участвовать в жеребьевке, и расценила это заявление как нарушение избирательного законодательства. Нацвлишвили напомнила, что член избирательной комиссии является независимым лицом, а не представителем какой-либо партии, и должен действовать соответственно собственным обязанностям.

Кроме того, на двух избирательных участках в Тбилиси наблюдатели пытались указать членам избирательных комиссий, как им следует действовать, что, по заявлению председателя АМЮГ, является нарушением действующего законодательства и этических норм.

Выявлены два случая, когда представители СМИ пытались записать мнение избирателей прямо на избирательном участке. Анна Нацвлишвили напомнила журналистам, что запись они должны делать за пределами избирательного участка.

Помимо этих нарушений, на одном из избирательных участков в Зугдиди зафиксирован факт недопущения на участок наблюдателей, а на избирательном участке в Крцаниси отсутствовал список, прилагаемый к переносной урне, и его составление началось уже после открытия участка, что также является нарушением.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 092 представителей избирательных субъектов, 29 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.