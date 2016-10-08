Калуга, 8 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В магазинах федеральных сетей Калужской области подорожали «молочка» и апельсины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Keith Williamson Дорогой апельсин

«Строить работу в интересах потребителя», — подчеркнул министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров на заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

По словам, главы ведомства, руководители торговых объектов должны в случае увеличения цен поставщиками на товары информировать об этом Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России. Также руководители торговые сетей области обязаны не допускать необоснованного повышения цен на товары местных производителей.

Обращаясь к представителям муниципалитетов, Николай Владимиров отметил необходимость создания условий для максимально возможной реализации бочкового молока и продукции личных подсобных и фермерских хозяйств.

Между тем, в период с 28 сентября по 5 октября в магазинах федеральных сетей фиксируется увеличение цен на молочную продукции и апельсины. Одновременно снизились цены на картофель — на 13,5% и морковь — на 12,6%. В других форматах торговли наблюдаются сходные ценовые изменения.

В Калуге среди соседних областных центров регионов Центрального федерального округа, торгуют наиболее дорогой вареной колбасой, недешевыми мясными консервами и «кусачей» по цене маслом сливочным.