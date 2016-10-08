Прага, 8 октября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. «Россия хочет заставить Запад выбирать между президентом Сирии Башаром Асадом и исламскими радикалами. Сирийский конфликт стал большим испытанием на прочность для обеих сверхдержав. Вероятно, даже более тяжелым, чем вторжение в Афганистан, с которым имели опыт и Москва, и Вашингтон. Мотивация внешних акторов в Сирии кажется все более неясной. Ведь американцы понимают, что свержение Асада является одним из наименее вероятных сценариев», — передает телекомпания Česká televize (ČT).

Илья Репин. Дуэль между Онегиным и Ленским. 1899

«Ориентация же Запада на так называемую умеренную оппозицию в перспективе ставит его перед сложной дилеммой: выбором между Асадом и исламистами. Конфликт в Сирии продолжается уже 5 лет. За это время миллионы сирийцев покинули страну, а сотни тысяч погибли, а те, кто остался, переживают сегодня самые страшные последствия гражданской войны. Конфликт питают две очень продвинутые военные силы. Поэтому об Сирию обламывают зубы не только генералы, но и дипломаты», — констатирует вещатель.

Сирийский конфликт сегодня сузился до тактической дуэли между США и Россией. Но даже, если бы они прекратили свое соперничество в Сирии, конфликт все равно продолжался бы, так как это отвечает интересам и Турции, и Ирана, и Саудовской Аравии. Кроме того, Россия помимо поддержки Асада и конкуренции с Соединенными Штатами стремится любой ценой сохранить свою базу в порту Тартус — единственную российскую военную базу в Средиземном море. Соединенные Штаты же с самого начала недвусмысленно заявляли, что Асад должен быть отстранен от власти любой ценой. Но психологические травмы США от вторжения в Ирак и Афганистан сделали президента Барака Обаму гораздо более осторожным и заставили его отказаться от ввязывания в очередную крупномасштабную войну на Ближнем Востоке, добавляет ČT.