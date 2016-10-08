Тбилиси, 8 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Супруга экс-президента Грузии Сандра Руловс проголосовала на выборах парламента Грузии и подчеркнула, что она поддержала ту политическую силу, которая уже с завтрашнего дня приступит к делу и выполнит свои обещания.

Official White House Photo Сандра Руловс на приёме в Белом доме. 2009

«Сегодня решается вопрос спасения Грузии. Я проголосовала за ту мирную силу, которая победит на выборах и уже с завтрашнего дня начнет делать дело и выполнять обещания», — пояснила Сандра Руловс.

Супруга Саакашвили является вторым номером партийного списка «Единого национального движения» и кандидатом в мажоритарные депутаты от ЕНД по Зугдидскому избирательному округу.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 тыс. 092 представителей избирательных субъектов, 29 тыс. 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.