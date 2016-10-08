Берлин, 8 октября, 2016, 09:50 — ИА Регнум.



atchius (msg) Козыри

«Тон России становится все жестче. В начале недели переговоры по Сирии между США и Россией были прерваны из-за невозможности прийти к компромиссному мирному решению. В тот же день Москва расторгла двустороннее соглашение об ограничении запасов плутония. В среду (5 октября) переговоры по Сирии были возобновлены, но вряд ли кто-то ожидает, что российская сторона ослабит поддержку правительства президента Сирии Башара Асада в гражданской войне», пишет оппозиционная газета Junge Freiheit (JF).

Как отмечает издание, с точки зрения международного права, в руках у Москвы более сильные козыри, так как Россия поддерживает законное правительство. Кроме того, Москва прекрасно знает, что Вашингтон не будет нагнетать конфликт накануне выборов нового президента США. В воздухе однако повисла угроза. Представитель министерства иностранных дел США Джон Кирби заявил на прошлой неделе, что целью атак сирийских террористов могут стать даже российские города. Реакция Москвы оказалась ожидаемо резкой. Российские власти обвинили США в неприкрытой поддержке международных террористов. Нервы Вашингтона сейчас на пределе, так как его соперники слишком смело демонстрируют свои претензии на сферы влияния: Россия в Сирии и на Украине, а Китай в Южно-Китайском море.

«Более того, на протяжении многих лет постоянное давление со стороны Запада вызывало гнев русских. Виной тому и размещение элементов системы ПРО на границах с Россией, и военные маневры в странах Прибалтики, и жесткое втягивание Украины в сферу влияния Запада. Идет ли речь о совместных учебных программах для американских, немецких и украинских молодых журналистов или о массовом присутствии американских советников в украинских министерствах, от россиян не остается скрытым стремление Запада сделать Украину менее дружественным к ней государством. В то же время сама Россия играет на Украине и в Сирии открыто, а обвинения Москвы в манипулировании американской избирательной кампанией и подстрекании населения ЕС против европейской элиты, безусловно, очень сильно преувеличены», — подчеркивает JF.