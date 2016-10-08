Вашингтон, 8 октября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Американская разведка утверждает, что российское военное командование отдало приказ перебросить в Калининградскую область ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведслужбе США.

mil.ru Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Сообщается, что американская разведка пока не может точно сказать, зачем ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены в Калининградскую область. Это вполне мог быть политический жест — проявление силы, чтобы продемонстрировать недовольство действиями военного блока НАТО. Вполне возможно, считают в структурах американской разведки, речь шла просто об учениях.

Стоит отметить, что 28 июня этого года глава комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне и безопасности, бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Москва пока не приняла окончательного решения о размещении комплексов «Искандер-М» в Калининградской области.

4 октября стало известно, что в Западном военном округе началась итоговая контрольная проверка ракетных бригад. Все подразделения были приведены в полную боевую готовность. Командование сообщило, что в ходе проверки будут проведены тренировки по управлению ракетными ударами с условными пусками ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Восточноевропейские сателлиты США, такие как Польша, Литва, Латвия и Эстония, очень боятся усиления российской военной группировки в Калининградской области. Практически не обладая собственными вооруженными силами, эти страны постоянно требуют от США разместить на своих территориях американские войска, объясняя это наличием некой «российской угрозы».

Москва не раз заявляла, что не строит никаких агрессивных планов по отношению к соседям, но будет жёстко отстаивать свой суверенитет и национальные интересы. Тем не менее военный блок НАТО обвиняет Россию в «аннексии» Крыма и вмешательстве в украинскую гражданскую войну. Никаких доказательств нахождения российских военных в Донбассе нет, а народы Крыма сами решили вернуться в состав России, о чем заявили на референдуме.

Используя эти голословные обвинения, США начали усиливать свое военное присутствие в Восточной Европе, создавая непосредственную угрозу Российской Федерации.