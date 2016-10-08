Каракас, 8 октября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна учреждает премию мира в честь бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мадуро объявил, что первым лауреатом новой премии станет президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Reuters.

kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

«Я решил создать премию Уго Чавеса за мир и суверенитет. Я думаю, что президент Владимир Путин заслуживает этой награды», — заявил президент Венесуэлы. Мадуро охарактеризовал Путина, как «борца за мир».

Также глава Венесуэлы рассказал, что лауреаты премии будут получать миниатюрную копию шестиметровой статуи Чавеса, которую в свое время создал российский скульптор Сергей Казанцев.

Напомним, 6 октября Мадуро заявил, что в ближайшее время проведет встречу с Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе этой встречи будут заключены двусторонние соглашения.

Мадуро пояснил, что на переговорах с российским лидером будут конкретизированы уже имеющиеся российско-венесуэльские соглашения. Речь идет о сферах сельского хозяйства, финансов, торговли, а также в экономической и военной сферах.

Также Мадуро намерен объявить, что стабилизация мировых цен на нефть наконец-то произошла.

Решение Мадуро учредить новую премию мира состоялось на фоне вручения Нобелевской премии мира. В этом году премия была вручена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что награда должна расцениваться, как «знак почтения колумбийскому народу, который, несмотря на тяжелые времена и происходившее насилие, не утратил надежды на установление мира».

Вручение премии мира президенту Колумбии вызвало неоднозначную реакцию в мире. Дело в том, что Сантос, хоть и пытался заключить мир с колумбийской леворадикальной группировкой FARC, но желаемого не достиг. На референдуме по ратификации мирного соглашения с FARC граждане Колумбии проголосовали против. Временное перемирие продлится до 31 октября, что будет потом, не знает никто.

Нобелевская премия мира давно дискредитировала себя. В 2009 году её лауреатом стал президент США Барак Хуссейн Обама, который тогда только начинал свой первый срок. Нобелевский комитет, по сути, выдал Обаме премию авансом, но тот возложенных на него надежд не оправдал. За свои два срока Обама развязал кровавую бойню на Ближнем Востоке, которая унесла сотни тысяч жизней, и конца этой войне пока не видно.