Лондон, 8 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В некоторых обменных пунктах фунт стерлингов подешевел до 0.97 евро, пишет TheTimes. Таким образом, британская валюта достигла своего 3-летнего минимума по отношению к евро и 31-летнего минимума по отношению к доллару.

Victor Фунты стерлингов

Такое падение последовало после заявления европейских политиков о том, что «выход Великобритании из Евросоюза будет стоить англичанам очень дорого».

Напомним, что 23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум, на котором граждане высказались за выход из Евросоюза, данное событие породило раскол внутри правящей элиты и привело к отставке премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также падению британской валюты на 15%.