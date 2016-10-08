Тбилиси, 8 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает 8 октября очень важным днем в развитии страны и выражает уверенность, что все граждане проголосуют на выборах за лучшее будущее Грузии.

gov.ge Георгий Квирикашвили голосует

«Хочу поздравить сограждан с сегодняшним днем. Это очень важный день. Я проголосовал на выборах за лучшее будущее, стабильное развитие, благосостояние каждого гражданина нашей страны, европейское будущее и быстрое экономическое развитие, здоровье и лучшее образование для наших детей. Я уверен, что наши граждане, когда они останутся наедине с собой и своей совестью, сделают выбор в пользу лучшего будущего Грузии», — заявил премьер после процедуры голосования.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят выборы парламента, Верховного совета Аджарии, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления по ряду избирательных округов.

За процессом выборов следят 42 092 представителей избирательных субъектов, 29 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.