Тбилиси, 8 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже проголосовал на проходящих в Грузии 8 октября парламентских выборах. Как заявил президент журналистам после выхода с избирательного участка, он проголосовал за многопартийный парламент. Георгий Маргвелашвили призвал население Грузии к большей активности.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили на избирательном участке

«Сегодня мы делаем шаг навстречу усилению нашей родины и большей демократичности. Я рад, что на моем избирательном участке много народу и ситуация спокойная. Я проголосовал за многопартийный парламент, в котором будет представлено много здоровых политических сил, думающих о Грузии», — подчеркнул Маргвелашвили.

Напомним, что 8 октября в Грузии проходят парламентские выборы, а также выборы Верховного совета Аджарской автономной республики, промежуточные выборы членов сакребуло (органов местного самоуправления) и внеочередные выборы мэров и глав районных администраций по нескольким избирательным округам.

В выборах парламента Грузии принимают участие 25 избирательных субъектов, в том числе 19 партий и 6 блоков. Избирательными субъектами и инициативными группами представлены 816 кандидатов в мажоритарные депутаты.

За процессом выборов следят 42 тыс. 092 представителей избирательных субъектов, 29 тыс. 931 наблюдателей от местных неправительственных организаций и 1440 наблюдателей от 55 международных организаций.