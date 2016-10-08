Тбилиси, 8 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Грузии раскрыло факт взрыва машины Гиви Таргамадзе. По информации министерства, в результате комплексных следственных и оперативных мероприятий специальная следственная группа детально осмотрела место происшествия, допросила десятки свидетелей, изъяла и изучила видеозаписи по маршруту передвижения взорванного автомобиля и идентифицировала личность связанного с этим взрывом человека.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв автомобиля

Как заявила руководитель пресс-службы министерства Теа Пертая, некое лицо, которое подозревается в организации взрыва, выехало на автомобиле с улицы Керченской в Глданском районе Тбилиси (на окраине столицы) в сторону коньячного завода, откуда через Набережную — на улицу Броссе, затем на улицу Атонели. Подозреваемый остановил свой автомобиль на улице Атонели, у Александровского (ныне Кашветского) сада, прошел по улице Собчака, подошел к припаркованному автомобилю Гиви Таргамадзе сзади и поднялся к улице Табукашвили. Примерно через восемь минут вернулся на улицу Собчака, вошел в продовольственный магазин, а затем продолжает путь к Александровскому саду. Гиви Таргамадзе вместе с водителем выходит из офиса своей партии, садится в машину, они отъезжают, а спустя несколько секунд в записи показано, как происходит взрыв.

«В рамках расследования получена и другая важная информация, которая, исходя из интересов следствия, на данном этапе не разглашается. С целью получения дополнительных доказательств проводится обыск квартир подозреваемого и других связанных с ним лиц. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды огнестрельного оружия, гранаты, взрывчатые вещества и предназначенные для их изготовления средства, патроны, обоймы и маски. Что касается идентифицированного лица, его местонахождение на данном этапе не установлено и проводятся соответствующие следственные и оперативно-разыскные мероприятия с целью его задержания. Следствие ведется по статье 19−109 УК Грузии», — говорится в сообщении министерства.

Вскоре после этой информации грузинские телекомпании сообщили о спецоперации в Глдани с целью задержания подозреваемого в подрыве машины Таргамадзе, некоего Давида Хечуашвили. Но задержать подозреваемого в ходе этой операции не удалось. Со ссылкой на соседей телекомпании сообщили, что Хечуашвили в последнее время находился на Украине.

Спецоперация была проведена и в Крцанисском районе Тбилиси, где был задержан и увезен на допрос еще один подозреваемый, некий Михаил Ч. В результате обыска в его доме были изъяты необходимые для следственных действий по данному делу предметы. Сообщается также, что Михаил Ч. в прошлом был сотрудником специального оперативного департамента МВД, затем работал в министерстве обороны, а в последний период — на одном из складов табачных изделий.

Напомним, что в результате взрыва машины сам Гиви Таргамадзе серьезных повреждений не получил, его водитель также отделался легкими повреждениями, но несколько рядовых граждан, находившихся поблизости от места взрыва были доставлены в больницы с гораздо более тяжелыми ранениями. ЕНД однозначно обвинило в случившемся нынешнее правительство и экс-премьера Бидзину Иванишвили. Некоторые эксперты и политики высказывали версии о «русском следе» в этом деле.