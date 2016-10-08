Порт-о-Пренс, 8 октября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного урагана «Мэтью» на острове Гаити возросло до 877 человек. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

U.S. Air Force Ураган

Самый мощный с 2007 года ураган в Атлантическом океане прошел над островами Карибского моря. На Гаити он обрушился 4 октября. Островное государство, которое до сих пор не смогло оправиться от разрушительного землетрясения 2010 года, когда погибли 222 570 человек, снова получило мощный удар стихии.

Сперва власти подтвердили гибель около 800 человек от удара стихии. Десятки тысяч людей лишились домов, сотни числятся пропавшими без вести.

По уточненным официальным данным, на Гаити ураган «Мэтью» убил 877 человек.

На данный момент «Мэтью» находится на восточном побережье США. Стихия бушует в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. На побережье введено чрезвычайное положение. Эвакуированы более 2 миллионов человек.