Тирасполь, 8 октября, 2016, 04:02 — ИА Регнум. ЦИК Приднестровья 7 октября официально зарегистрировал первых двух кандидатов в президенты — действующего главу государства Евгения Шевчука и спикера Верховного совета Вадиме Красносельском. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в тот же день президент Шевчук неожиданно явился на внеочередное пленарное заседание Верховного совета, с которым он конфликтует уже на протяжении многих месяцев.

president.gospmr.ru Евгений Шевчук в Верховном Совете ПМР

В начале заседания Шевчук потребовал предоставить ему слово, однако получил отказ и покинул зал заседаний. В пресс-службе парламента заявили, что слово не было предоставлено президенту, поскольку предыдущее заседание ВС было прервано «на выступлении вице-спикера Галины Антюфеевой», поэтому на нынешнем она должна была его продолжить.

Шевчук посчитал это уловкой. Спикер Вадим Красносельский поставил вопрос на голосование, и большинство депутатов высказались за предоставление слова Антюфеевой. Тогда глава государства покинул зал заседаний.

Антюфеева и другие депутаты продолжили критиковать президента — уже заочно — обвиняя его в социально-экономическом кризисе и воровстве бюджетных средств. Взявший в заключение слово спикер Красносельский вспомнил, что прежний президент Игорь Смирнов никогда не боялся критики — «выслушивал достойно, по-мужски».

«Все познается в сравнении. Я не могу себе представить, чтобы президент России Владимир Владимирович Путин не приходил в Госдуму. Не могу себе представить, чтобы избранных народом депутатов он называл «так называемые народные избранники», а Госдуму — «органом, находящимся под протекторатом олигархических структур», — сказал он.

Позже Шевчук и Красносельский встретились еще раз — в студии Первого приднестровского телеканала, где были организованы дебаты. Появление спикера на них стало неожиданностью. Впрочем, надолго он не задержался. Обвинив Шевчука в засекречивании данных, указывающих на совершенные при участии президента махинацин, спикер сказал: «Вор должен сидеть в тюрьме. Честь имею». И покинул студию.

«Все, что вы слышите, — это наработки политтехнологов, связанные с попытками формирования отрицательного имиджа Президента, создания такой ауры, которая позволит обеспечить на этом вранье победу на выборах», — заявил в свою очередь Шевчук.

Он добавил, что знает даже фамилии политтехнологов, работающих на Красносельского. «Это господин Матвейчев, Кремлев, Сандер, Архангельская. Часть из них располагается в спорткомплексе «Шериф» и занимается, в принципе, тем, чтобы подготовить политтехнологично президентскую кампанию», — сказал он.

«Очень здорово и легко, я так понимаю, некоторым оскорблять и клеветать. Представляете: на сегодняшний день они еще не пришли к вершине власти, условно, к президентской власти, а уже так себя ведут по отношению к действующему Президенту. Как они будут себя вести по отношению к простым гражданам в случае, если они попадут на этот пост, будут избраны? У меня есть глубокие сомнения, что там вообще будет какая-то корректность и какая-то законность», — добавил Шевчук.

Он также пригрозил оппозиции, которая якобы намерена устроить «майдан» на президентских выборах. «Те, кто расшатывает лодку и пытается построить майдан на каком-то сценарии, заблуждаются, потому что мы применим силу. Хочу сразу об этом сказать, потому что несвоевременное применение силы приводит к тем трагическим сценариям, которые произошли в Киеве. На мой взгляд, это ужаснее, чем применение силы и подавление различных технологий, которые навязываются обществу. Клеветать в глаза легко, оскорблять людей тоже легко, особенно когда есть «щит» неприкосновенности. Но дестабилизировать ситуацию, из-за чего может пострадать неограниченный круг людей, в том числе простых, недопустимо», — подвел итог Шевчук.

По данным последнего опроса российского центра ВЦИОМ, проведенного в августе, за Красносельского были готовы проголосовать 25% избирателей, за Шевчука — 14%. Президентские выборы в ПМР пройдут 11 декабря.